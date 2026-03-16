Valve попросила партнеров помочь с закупкой памяти для Steam Machine

В ходе конференции Game Developers Conference 2026 представители компании Valve обратились к партнерам и разработчикам с просьбой содействовать в обеспечении поставок необходимых компонентов для производства консолей, так как столкнулась с трудностями из-за дефицита и высоких цен на рынке полупроводников. Об этом сообщает портал FRVR.

Нехватка памяти уже влияет на доступность устройств Valve: часть продукции периодически отсутствует в официальном интернет-магазине компании. При этом производитель не намерен сокращать планы по расширению собственной экосистемы.

В компании заявили, что в ближайшие годы намерены представить новые устройства, ориентированные для удаленной игры, когда пользователи запускают проекты вдали от настольного ПК. В частности, ранее стало известно, что запуск игровой системы Steam Machine был отложен именно из-за сложностей с закупкой памяти, однако проект по-прежнему планируется вывести на рынок до конца текущего года.

Помимо этого, Valve продолжает развивать линейку портативных игровых устройств Steam Deck, а также работает над платформой виртуальной реальности Steam Frame.

Несмотря на значительное влияние в игровой индустрии, Valve остается относительно небольшим производителем аппаратных решений. Так, с запуска в 2022 году продажи Steam Deck не превысили 5 млн устройств.

