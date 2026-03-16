Инсайдер раскрыл способности нового агента Valorant

Инсайдер valohabercisi опубликовал информацию о предполагаемых способностях нового агента Valorant по имени Miks. Персонаж станет гибридом Специалиста и Стража.

© Чемпионат.com

По данным источника, Miks получит дымовую завесу, роботизированную гранату с двумя режимами — оглушение зоны или лечение союзников (в одном раунде доступен только один режим), а также способность усиления союзника бонусным уроном, аналогичную лечению Sage по механике применения. Ультимейт Miks создаёт большую зону со звуковыми волнами — попавшие в неё противники получают оглушение и подбрасываются в воздух. Возможен дополнительный эффект глухоты.

Робот из набора способностей Miks неоднократно появлялся в тизерах Riot Games. Официальный анонс должен состояться 15 марта на шоу-матче Masters Santiago 2026 вместе с новым режимом.