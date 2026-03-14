Team Spirit заняла 4-е место на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Team Liquid одержала победу над Team Spirit со счётом 2:1 в полуфинале нижней сетки PGL Wallachia Season 7. Spirit покинула турнир на четвёртом месте и заработала $ 80 тыс. — лучший результат команды на тир-1 турнирах в 2026 году.
Серия запомнилась курьёзными моментами с клиффингом. На первой карте Магомед Collapse Халилов оказался заброшен на гору, откуда не мог спуститься около пяти минут. За это время Liquid перевернула игру — счёт с 6:4 в пользу Spirit стал 13:7.
На второй карте Михал Nisha Янковски на Tiny забросил Collapse на клифф, куда ранее Самуэль Boxi Сван на Batrider уже затащил Дениса Larl Сигитова — после чего Liquid несколько раз убила курьера оффлейнера. Вторую карту при этом уверенно забрала Spirit, однако на третьей Liquid не оставила сопернику шансов.
Для Liquid это четвёртое попадание в топ-4 на тир-1 турнирах подряд. В финале нижней сетки 15 марта в 12:00 мск команда Эрика Tofu Энгеля сыграет с BetBoom Team за выход в гранд-финал против Team Yandex.