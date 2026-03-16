Продажи рогалика Slay the Spire 2 превысили 3 млн копий за неделю

5 марта в раннем доступе Steam состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика от студии Mega Crit. Разработчики объявили, что продажи игры достигли уже 3 млн копий.

Такого результата проект добился спустя неделю после выхода в раннем доступе. Авторы также отметили, что за это время в игре было совершено более 25 млн вылазок. Кроме того, разработчики сообщили, что для них старт раннего доступа только начало пути.

Slay the Spire 2 вышла буквально неделю назад, но мы уже продали 3 млн экзаемпляров и набрали уже более 25 млн вылазок! (Скорее всего мы недосчитались миллиона-другого, так как начали собирать эти метрики чуть после выхода в ранний доступ. Всё равно… Вау!) Хоть наша команда и преисполнена трепета от вашего невероятного энтузиазма, мы можем сказать, что этот результат наших последних 5 лет работы — только начало длинного пути!

Slay the Spire 2 представляет собой продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.