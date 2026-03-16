Team Yandex объяснила выбор Mobile Legends: Bang Bang для нового направления

Руководитель спортивного маркетинга Яндекс Маркета Владислав Кузьменко в интервью CyberMeta рассказал, почему клуб выбрал Mobile Legends: Bang Bang для запуска нового киберспортивного направления.

По словам Кузьменко, у CS 2 и Dota 2 значительное пересечение аудиторий, тогда как мобильный киберспорт привлекает зрителей, которых практически нет в этих дисциплинах. По данным Esports Charts, в 2026 году MLBB занимает первое место среди самых просматриваемых киберспортивных дисциплин, а финал M7 World Championship собрал более 5,6 млн зрителей.

Дисциплина быстро растёт, и чем дольше ждёшь, тем сложнее потом войти на сцену. Мы решили заходить сейчас, чтобы закрепиться на рынке как можно раньше.

Состав отбирался на основе опыта, текущей формы и потенциала игроков. Команда также учитывала сыгранность связок и совместимость внутри коллектива. Главная цель Team Yandex — выход на Esports World Cup и первое место в регионе.