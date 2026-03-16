Стримера оштрафовали за сказанное в War Thunder

Игрового стримера из Нижнего Новгорода оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Популярного нижегородского игрового стримера CrewGTW оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в компьютерной игре, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

Стало известно, что стример записывал игру в War Thunder и высказал недовольство флагом, а его последующие рассуждения послужили поводом о возбуждении дела по статье о дискредитации армии.

В итоге в Канавинском райсуде Нижегородской области стримера оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, признав виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ, мужчине назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

