NAVI вышла в полуфинал ESL Pro League Season 23 по CS 2
NAVI одержала победу над The MongolZ со счётом 2:0 в четвертьфинале ESL Pro League Season 23 — 13:11 на Ancient и 13:4 на Mirage. Лучшим игроком серии стал Дрин makazze Шакири с рейтингом 1,87.
На Ancient NAVI вела упорную борьбу и дожала карту в концовке. На Mirage монгольская команда не смогла оказать сопротивления — 4:13. The MongolZ завершила турнир на 5-8-м месте и заработала $ 48 тыс. Тренер команды maaRaa не присутствовал на LAN — он поддерживал состав удалённо.
NAVI вышла в полуфинал, где 14 марта встретится с победителем пары MOUZ — FUT. Плей-офф ESL Pro League Season 23 проходит на арене Annexet в Стокгольме с 13 по 15 марта. Призовой фонд турнира — $ 1 млн.