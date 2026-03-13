Милое приключение Adorable Adventures выйдет 30 апреля

Разработчики милого приключения о кабанчике Adorable Adventures объявили дату релиза игры — 30 апреля на PC, PS5 и Xbox Series. Анон сопроводили новым геймплейным трейлером на Future Games Show.

© кадр из игры

В ролике показали чудного кабанчика, которому предстоит ориентироваться по запаху, изучать мир вокруг себя и искать семью. Игровой процесс выглядит очень медитативным, а небольшие развлечения разбавляют его. Например, возможность поваляться в грязи.

Adorable Adventures анонсировали летом прошлого года. Разработчики обещали множество различных локаций и раскрыли завязку сюжета. Вы — маленький поросёнок по имени Борис, который потерялся во время пожара. В процессе поисков предстоит исследовать территорию национального парка и собирать собственную коллекцию запахов.

Отметим, что в Adorable Adventures будет текстовый перевод на русский язык.