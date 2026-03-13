В Hytale улучшат производительность и исправят множество багов

Разработчики Hytale продолжают трудиться над следующим большим патчем и рассказывают о его содержании.

© игромания

Очередной дневник посвятили техническим изменениям. Много внимания в патче уделят производительности, поправят различные аспекты, связанные со звуком, а также пополнят арсенал инструментов для моддинга.

В каждый город добавят канализационные подземелья, починят баги, связанные с появлением деревьев в некоторых местах, а также различные критические ошибки. Сейчас все изменения доступны на тестовом сервере, а выход самого обновления ожидается на следующей неделе. Перед ним авторы предоставят полноценный патчноут.

Ранее сообщалось, что с патчем в Hytale ускорят создание предметов, обновят блоки и переработают столкновения в нескольких игровых зонах. Также геймеры смогут общаться в открытом голосовом чате и получат множество косметических предметов. Изменения коснутся ряда механик, наград и крафта.