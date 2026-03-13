Экшен 1348 Ex Voto в духе A Plague Tale стартовал со смешанными отзывами

Средневековый экшен 1348 Ex Voto в духе Kingdom Come: Deliverance и A Plague Tale вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ознакомиться с главными особенностями новинки можно в релизном трейлере, который показывает сражения, прокачку и красочные пейзажи.

© кадр из игры

Пресса встретила новинку довольно прохладно: персонажи не раскрываются в ходе сюжета, а баги отвлекают от погружения. При этом журналисты выделили живописную графику. Оценки следующие:

50 баллов — Opencritic, с рекомендацией 13% рецензентов (на основе восьми рецензий);

53 балла — Metacritic, версия для PC (на основе 12 рецензий).

Автор DualShockers считает, что в 1348 Ex Voto предостаточно хороших идей, но все они реализованы низкокачественно. При этом озвучка некоторых героев экшена получилась «потрясающей». Журналист TheGamer же поругал «слишком упрощённые» механики сражений и исследований, но следить за историей главных героинь оказалось интересно.

Также с 1348 Ex Voto познакомился автор Игромании. В развёрнутой рецензии похвалы удостоились пейзажи и доступность боевой системы, хотя мир оказался довольно пустым.

Обзор 1348 Ex Voto — история рыцаря в средневековой Италии

Что касается простых игроков, то пользователи Steam встретили 1348 Ex Voto «смешанными» обзорами. Игру сравнивают со «студенческими работами», хотя практически все соглашаются, что у авторов получилось реализовать красивые средневековые локации.

Пиковый онлайн 1348 Ex Voto в Steam составил 427 человек. Для игр издателя Dear Villager это вполне стандартный результат.