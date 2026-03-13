Шутер Ready or Not получил дополнение Boiling Point с заданиями и косметикой

Разработчики шутера Ready Or Not объявили о выходе дополнения Boiling Point. Анонс сопроводили трейлером с демонстрацией новинок.

© кадр из игры

На фоне видеоряда идёт голосовая запись звонка в службу 911, и кто-то зловещим голосом ведёт философские рассуждения на тему хрупкости мира. Сам ролик же демонстрирует локацию правительственного учреждения и парк аттракционов, где оперативники сражаются с преступниками. На бойцах как раз можно заметить новые предметы экипировки.

Дополнение привнесло в игру три новых миссии и понравилось геймерам. Оно получило 90% положительных отзывов в Steam. Особенно хвалят новый контент за глубокую атмосферу и красочность. В российском Steam Boiling Point продают за 385 рублей.

Ready Or Not появилась в раннем доступе ещё в 2021 году, а в 2023 году добралась до полноценного релиза. PC-версия понравилась людям, а консольные порты раскритиковали за цензуру, на которую пришлось пойти разработчикам. Продажи шутера на PC, PlayStation 5 и Xbox Series достигли отметки в 13 миллионов копий.