Little Nightmares VR: Altered Echoes выходит 24 апреля

Little Nightmares VR: Altered Echoes получила полноценный трейлер и дату релиза — 24 апреля для PlayStation VR2 и SteamVR.

© кадр из игры

Главной героиней нового кошмарного приключения выступает Тёмная Шестая, которая пытается воссоединиться со своей второй половиной. Ей предстоит исследовать мир, решать головоломки и уходить от грозных врагов, среди которых есть и старые знакомые. Каждые взгляд, звук и тень в виртуальной реальности обещают ещё глубже затянуть в жуткий мир, размывая грань между истиной и кошмаром.

За разработку Little Nightmares VR: Altered Echoes отвечает небольшая студия Iconik, а за издательство — Bandai Namco Entertainment. Игру переведут на русский язык.

Всех поклонников серии Little Nightmares также может заинтересовать Lull: Rest After Crying. В Steam как раз вышло её короткое демо.

Lull: Rest After Crying — это вдохновлённый Little Nightmares японский хоррор, создаваемый двумя разработчиками из студии Tonkobitta. По сюжету мы играем за молодую девушку с младенцем на спине, которая пытается сбежать из таинственного здания.