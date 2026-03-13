Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2026

Пока Resident Evil: Requiem бьет все рекорды серии, Marathon от Bungie вызывает беспокойство о том, проживет ли игра дольше пары месяцев. Тем не менее, начало весны выдалось насыщенным на стоящие релизы. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают Cozy Grove: уютный симулятор жизни о кемпинге на острове, полном одиноких призраков. Игроку в роли скаута предстоит исследовать затерянные леса в поисках новых секретов и приведений, которым нужна помощь. Cozy Grove рассчитана максимум на час игры в день, поэтому она может понравиться тем, у кого мало свободного времени. Проект можно бесплатно забрать до 19 марта.

На раздачу в Epic Games Store также вышла Isonzo: многопользовательский шутер, посвященный сражениям Первой мировой на итальянском фронте. Поклонников истории порадуют не только высокогорные поля битв, но и редкие виды оружия, которые не встречаются практически ни в одном другом шутере. Isonzo можно бесплатно добавить на аккаунт до 19 марта.

Metal Hunter — пост-апокалиптическая JRPG, выложенная авторами в бесплатный доступ, поскольку они не смогли довести начатое до конца. В мире Metal Hunter охотники за головами колесят по пустошам на танках, поэтому и боевая система в игре разделена на две половины — пешую и танковую. Проект может приглянуться поклонникам необычных RPG, даже несмотря на незавершенное состояние.

В Steam вышла демоверсия Rover’s Tale — милой игры о приключениях маленького ровера, которому предстоит исследовать таинственную планету. Авторы называют свой проект «экологической метроидванией»: игрок должен будет ловить инопланетных существ и использовать их уникальные свойства, чтобы открывать новые пути и раскрывать секреты. Релиз Rover’s Tale намечен на 2026 год.

Наконец, пожалуй, крупнейший бесплатный релиз недели в Steam — Granblue Fantasy. Японская гача-легенда, которую не зря сравнивают с западной Runescape, наконец получила англоязычную локализацию спустя аж 12 лет после релиза в Японии. Игроков ждут тонны контента, глубокая пошаговая боевая система, завораживающий арт и красивая музыка… Но есть один серьезный минус — привязать уже существующие аккаунты к Steam-версии игры нельзя.