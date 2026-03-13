Новый состав Virtus.pro вызвал сомнения

Аналитик по CS2 Дмитрий «hooch» Богданов оценил новую конфигурацию команды и задался вопросом - сможет ли ее опытный капитан стать лидером для молодых коллег. Об этом пишет сетевое издание Esports.ru.

«Virtus.pro анонсировали новый состав. Опытный игрок в качестве капитана плюс четыре молодых - на бумаге выглядит как нормальное решение, только очень много сомнений, сможет ли mir стать капитаном и лидером для молодых. Коля индивидуально крутой игрок, но вести за собой команду и спокойно реагировать на сложности у него вряд ли получится. Тут, конечно, важна помощь тренера и доверие друг к другу», - отметил Богданов.

По его мнению, не исключено, что через два месяца команду снова могут ждать перемены в составе. Но «hooch» пожелал ребятам удачи и оговорился, что будет рад, если окажется не прав. Накануне Virtus.pro официально представили новый состав по CS2. в него вошли молодые геймеры, ранее выступавшие за VP.Prodigy. Вскоре команде предстоит обкатка в длительном тренировочном лагере.