Cyberpunk 2077 и другие: на новом MacBook Neo прошли тесты современных игр

Автор YouTube-канала Andrew Tsai провел серию тестов производительности на новом MacBook Neo, проверяя его возможности в популярных видеоиграх. Эксперименты включали как нативные версии игр для macOS, так и запуск игр для Windows через эмулятор CrossOver.

© Cyberpunk

Результаты тестирования

Cyberpunk 2077 стал одним из самых неожиданных кейсов. Несмотря на высокие системные требования, игра запускалась на MacBook Neo при минимальных графических настройках и разрешении 720p, демонстрируя более 30 кадров в секунду в простых сценах. Это показывает, что ноутбук способен справляться с современными AAA‑проектами на базовом уровне.

Minecraft (Java Edition) продемонстрировал отличную стабильность: частота кадров колебалась от 50 до 300 fps при разрешении 1080p, как без шейдеров, так и с ними. Это делает MacBook Neo удобным для многопользовательских серверов и модификаций с высокими требованиями к графике.

World of Warcraft и Control также работали без серьезных проблем. При разрешении 1080p и низких настройках графики fps оставался в диапазоне 30–60, что обеспечивает комфортную игровую сессию даже в динамичных сценах.

Ограничения CrossOver

Запуск некоторых игр через CrossOver показал существенные ограничения. Так, Resident Evil Requiem едва достигал играбельной производительности даже при минимальных настройках и 720p. Автор теста отметил, что главной причиной является ограниченный объем оперативной памяти — 8 ГБ на устройстве.

В то же время игры, официально адаптированные для macOS, показывали стабильный fps. Например, Resident Evil 2 Remake уверенно держал около 60 кадров в секунду при средних настройках и разрешении 1080p.

Counter‑Strike 2 и Elden Ring, запущенные через CrossOver, оказались практически неиграбельными, тогда как Dark Souls Remastered и инди-проект Mewgenics демонстрировали около 60 fps при разрешении 1080p. Это указывает на то, что менее требовательные игры через CrossOver могут быть комфортными, но тяжелые проекты испытывают серьезные ограничения.

Тест эмуляции консоли

Попытка запустить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom через эмулятор Nintendo Switch показала низкую производительность — около 15–20 fps. Автор пояснил, что эта игра одна из самых ресурсоемких на консоли, поэтому менее сложные проекты для портативной системы могут работать значительно лучше.

Технические характеристики MacBook Neo

MacBook Neo, стоимостью $599, оснащается 8 ГБ оперативной памяти и мобильным чипом Apple A18 Pro от iPhone 16 Pro. Несмотря на компактный форм-фактор и мобильный процессор, устройство способно запускать как нативные macOS‑проекты, так и некоторые игры для Windows через эмуляцию, хотя с ограничениями по требовательным AAA‑играм.

Выводы:

MacBook Neo подходит для менее требовательных игр и инди-проектов при 1080p. Тяжелые AAA‑проекты работают на минимальных настройках и низком разрешении. Ограничение по оперативной памяти и эмуляции Windows становится ключевым фактором при запуске сложных игр через CrossOver. Эмуляция консолей пока ограничена — ресурсоемкие проекты не достигают комфортного fps.