PEGI ужесточает правила: лутбоксы и боевые пропуски повысят возрастной рейтинг

Европейская система возрастной классификации видеоигр PEGI готовится к масштабным изменениям, которые начнут действовать с июня и затронут большинство стран континента, кроме Германии. Основной фокус реформы направлен на пересмотр подходов к внутриигровым покупкам, элементам зависимости и онлайн-взаимодействию, что может существенно изменить рейтинги многих популярных проектов.

Игры, предлагающие случайные предметы через лутбоксы, карточные наборы или аналогичные механики, теперь автоматически будут получать маркировку PEGI 16. Это означает, что такие проекты, как EA Sports FC, которые ранее классифицировались с рейтингом 3+, могут перейти в категорию 16+. Социальные казино-игры будут относиться к самой старшей возрастной группе PEGI 18.

Боевые пропуски и ограниченные по времени награды также попадают под новые правила. Если игровая механика создаёт давление на пользователя, заставляя его регулярно возвращаться для сохранения прогресса или получения бонусов, минимальным рейтингом станет PEGI 12. При наличии возможности полностью отключить платные функции рейтинг может быть снижен до PEGI 7, но таких решений на рынке пока практически нет. Игры, требующие NFT для доступа к игровому процессу, автоматически получат маркировку PEGI 18.

Система PEGI вводит дополнительные критерии против так называемого «дизайна зависимости». Механики ежедневных заданий, поддержания серии входов или наказания за пропуск игрового времени будут сопровождаться специальными пометками, а в некоторых случаях приведут к повышению возрастной категории. Организация подчёркивает, что основной акцент делается на информировании родителей, а не на массовом увеличении рейтингов.

Самые строгие меры касаются онлайн-общения. Игры, не имеющие инструментов модерации для текстового, голосового или видеочата, будут получать рейтинг PEGI 18. По словам представителей PEGI, такие проекты могут столкнуться с ограничениями на продажу на некоторых платформах и потенциально нарушать национальное законодательство, включая британский закон о безопасности в интернете. Новые правила начнут применяться ко всем играм, подаваемым на классификацию с июня, а первые релизы с обновлёнными рейтингами ожидаются к концу лета. В PEGI называют эту реформу крупнейшей в истории системы, направленной на повышение ответственности индустрии и защиту несовершеннолетних пользователей.