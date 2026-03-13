Warner Bros. подала в России заявку на регистрацию товарного знака Hogwarts

Киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака Hogwarts для программного обеспечения (ПО), видеоигр, предметов одежды, а также печатных изданий, выяснил корреспондент ТАСС.

© ТАСС

Заявка на регистрацию товарного знака Hogwarts, связанного со вселенной "Гарри Поттер" из серии романов Джоан Роулинг, поступила из штата Калифорния, США в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2026 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, заявка на регистрацию подана по классам № 9, 16, 25, 28, 41 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят ПО и загружаемое ПО для видеоигр, видеоигры и мультимедийные файлы, развлекательные услуги, связанные с онлайн компьютерными играми, изделия картонные или бумажные, печатные издания, афиши и плакаты, одежда и предметы одежды (носки, чулки, перчатки и другое), игрушки и игры, а также организация досуга, публикация текстовых материалов, телевизионные передачи.

В 2022 году студия Warner Bros. приостановила свою деятельность в РФ из-за событий на Украине.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.