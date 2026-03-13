В Crimson Desert будет антипиратская защита Denuvo

20 марта состоится релиз Crimson Desert — большого проекта от компании Pearl Abyss. Незадолго до выхода игры, пользователи Steam обнаружили, что ПК-версия игры получит антипиратскую защиту Denuvo.

© Чемпионат.com

Таким образом, в ближайшее после релиза время хакеры не смогут взломать Crimson Desert и слить на торренты, если разработчики по случайности не выпустят исполняемый файл без надзора программы. При этом, многие пользователи уверены, что система ухудшит производительность игры. На форуме Reddit некоторые геймеры заявили, что даже оформят возврат предзаказа, пока не увидят первые тесты проекта.

Релиз Crimson Desert состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре будет огромное количество механик в открытом мире: от продвинутой боевой системы до строительства, создания предметов и готовки еды с полётами на драконе. Ранее разработчики сообщали, что делают ставку на системность игры и обещают, что только на прохождение сюжетной части уйдёт около 60 часов.