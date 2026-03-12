Две игры бесплатно и навсегда раздают в Epic Games Store

В онлайн-магазине компании Epic Games стартовала новая бесплатная раздача игр.

В этот раз все зарегистрированные пользователи платформы могут на безвозмездной основе добавить себе в библиотеку сразу два проекта.

Isonzo - онлайн-шутер на 48 участников со сражениями на итальянском фронте Первой мировой войны.

Cozy Grove - симулятор жизни на постоянно меняющемся острове с привидениями в духе Animal Crossing.

Акция продлится неделю - до 19 марта.