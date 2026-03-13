Вышел релизный трейлер ремейка игры Fatal Frame II: Crimson Butterfly

Компания Koei Tecmo выпустила ремейк игры Fatal Frame II: Crimson Butterfly.

К релизу авторы опубликовали соответствующий трейлер.

Синопсис следующий: "Это хоррор-приключение в японском стиле рассказывает о двух сестрах-близнецах, заблудившихся в заброшенной деревне, где бродят мстительные духи. Используя Camera Obscura - устройство, способное запечатлевать и запечатывать невозможное, - они сражаются с призраками".

Изначально вторая Fatal Frame вышла на PlayStation 2 в 2003 году.

В новом издании заявлено улучшение визуальных эффектов, звука, основных игровых систем и управления, а фирменная Camera Obscura, по утверждениям создателей, предлагает еще более насыщенный и увлекательный геймплей.

Аудитория приняла игру позитивно - на старте пользовательский рейтинг в Steam на момент написания заметки составляет 75% на основе более 340 отзывов.