Игра Aphelion про освоение новой планеты получила дату релиза

Игра Aphelion от студии Don't Nod, наиболее известной по серии Life Is Strange, обзавелась датой релиза.

В Steam и на других онлайн-площадках обновилась информация о сроке выхода: проект доберется до цифровых полок в следующем месяце - 28 апреля.

Синопсис у проекта следующий: "К 2060 году Земля стала непригодной для жизни. Человечеству остается уповать только на Персефону - девятую планету, обнаруженную на краю Солнечной системы. Европейское космическое агентство отправляет на планету научную миссию "Хоуп-01" (Hope-01), состоящую из двух самых опытных астронавтов организации: Ариан (Ariane) и Томаса (Thomas). Их задача - изучить планету и решить, сможет ли человечество здесь возродиться".

Предприятие космических путешественников не задается с самого старта - корабль терпит крушение, а им самим приходится искать друг друга, когда вокруг снуют враждебные сущности.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.

Целевыми платформами называются ПК и актуальные консоли PlayStation и Xbox.