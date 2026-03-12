Что известно о Project Helix: Xbox нового поколения
На конференции GDC 2026 Microsoft выступила с сюрпризом — на своей презентации компания не только поговорила о будущих планах, но и поделилась первыми подробностями о новой Xbox под кодовым названием Project Helix. Мы собрали все, что известно о ней на данный момент.
Характеристики Project Helix
Платформа строится на кастомном чипе AMD
- Чип разрабатывается для следующего поколения DirectX
- Улучшенная производительность трассировки лучей
Поддержка AMD FSR Next
- Оптимизация консоли для нового поколения нейронного рендеринга
- Поддержка новых алгоритмов масштабирования и генерации кадров
- Генерация лучей для трассировки путей
Глубокое сжатие текстур
- Компрессия текстур с помощью нейросетей
- Поддержка DirectStorage + Zstd
Новые технологии якобы не только обеспечат Project Helix производительность, значительно опережающую Xbox Series X и S, но и устранят боттлнеки GPU. По замыслу разработчиков, это позволит новинке рендерить огромные миры и ситуации без просадок ппроизводительности.
Однако главным новшеством Project Helix станет настоящая поддержка мультиплатформы. Консоль сможет поддерживать игры как Xbox, так и для ПК.
По словам вице-президента нового поколения Microsoft Джейсона Роналда, производительность трассировки лучей на Project Helix будет «на порядок выше», чем на прошлом поколении. Помимо этого, Роналд подтвердил, что альфа-версии Project Helix отправятся первым разработчикам уже в 2027-м. Логично предположить, что финальную версию консоли могут продемонстрировать к лету 2027-го, но никакой информации об окне релиза устройства пока нет.
Xbox Mode
На презентации Роналд также анонсировал другую новинку — на Windows 11 в определенных регионах уже в апреле появится некий «режим Xbox». Он добавит на ПК функции, которые интегрированы в ROG Xbox Ally; активировать новый режим можно будет в любой момент, чтобы игровой компьютер или ноутбук «ощущались как Xbox».
При этом пока нет подробностей о том, какие именно функции привнесет режим Xbox. Например, Роналд не подтвердил, что на ПК появится быстрый запуск игр: фишка, которая позволяет выключить Xbox, не выходя из игры, и запустить консоль в следующий раз прямо в игре. По словам представителя Microsoft, разработчики нацелены на «стабильный опыт» специально для игроков, которые регулярно переключаются между разными устройствами.