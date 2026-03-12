Что известно о Project Helix: Xbox нового поколения

На конференции GDC 2026 Microsoft выступила с сюрпризом — на своей презентации компания не только поговорила о будущих планах, но и поделилась первыми подробностями о новой Xbox под кодовым названием Project Helix. Мы собрали все, что известно о ней на данный момент.

© Microsoft

Характеристики Project Helix

Платформа строится на кастомном чипе AMD

Чип разрабатывается для следующего поколения DirectX

Улучшенная производительность трассировки лучей

Поддержка AMD FSR Next

Оптимизация консоли для нового поколения нейронного рендеринга

Поддержка новых алгоритмов масштабирования и генерации кадров

Генерация лучей для трассировки путей

Глубокое сжатие текстур

Компрессия текстур с помощью нейросетей

Поддержка DirectStorage + Zstd

Новые технологии якобы не только обеспечат Project Helix производительность, значительно опережающую Xbox Series X и S, но и устранят боттлнеки GPU. По замыслу разработчиков, это позволит новинке рендерить огромные миры и ситуации без просадок ппроизводительности.

Однако главным новшеством Project Helix станет настоящая поддержка мультиплатформы. Консоль сможет поддерживать игры как Xbox, так и для ПК.

По словам вице-президента нового поколения Microsoft Джейсона Роналда, производительность трассировки лучей на Project Helix будет «на порядок выше», чем на прошлом поколении. Помимо этого, Роналд подтвердил, что альфа-версии Project Helix отправятся первым разработчикам уже в 2027-м. Логично предположить, что финальную версию консоли могут продемонстрировать к лету 2027-го, но никакой информации об окне релиза устройства пока нет.

Xbox Mode

На презентации Роналд также анонсировал другую новинку — на Windows 11 в определенных регионах уже в апреле появится некий «режим Xbox». Он добавит на ПК функции, которые интегрированы в ROG Xbox Ally; активировать новый режим можно будет в любой момент, чтобы игровой компьютер или ноутбук «ощущались как Xbox».

При этом пока нет подробностей о том, какие именно функции привнесет режим Xbox. Например, Роналд не подтвердил, что на ПК появится быстрый запуск игр: фишка, которая позволяет выключить Xbox, не выходя из игры, и запустить консоль в следующий раз прямо в игре. По словам представителя Microsoft, разработчики нацелены на «стабильный опыт» специально для игроков, которые регулярно переключаются между разными устройствами.