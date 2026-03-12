Google Play позволит бесплатно попробовать игру перед покупкой

Google добавила новую функцию в магазин приложений Google Play. Теперь пользователи смогут попробовать платную игру перед покупкой.

© Google Play

Если игра поддерживает эту функцию, на её странице появится кнопка Try («Попробовать»). Суть проста: игрок получает ограниченное время, чтобы бесплатно протестировать игру. Нажав на «Попробовать», пользователь сможет увидеть, сколько времени доступно для бесплатной игры.

В пример СМИ привели игру Dredge, шде пользователю дают около 60 минут. После этого система предложит купить полную версию игры или удалить её с устройства.

Функция распространяется постепенно.

Кроме того, Google сообщила, что в ближайшие месяцы в магазине появится больше платных инди-игр. Среди них — Moonlight Peaks, Sledding Game и Low-Budget Repairs.