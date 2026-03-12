Россиян заинтересовали бы игры по «Ночному дозору» и «Песне льда и пламени»

Россияне хотели бы увидеть «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко и «Песнь льда и пламени» Джорджа Р.Р. Мартина в формате видеоигр. Об этом свидетельствуют результаты опроса книжного сервиса «КИОН Строки» и журнала «Мир фантастики».

© кадр из игры

Игра по «Ночному дозору» заинтересовала бы 17,4% респондентов, а в адаптацию «Песни льда и пламени» хотели бы поиграть 14,2% опрошенных.

Также в число книг, игры по которым были бы интересны аудитории, вошли «Берсерк» Кэнтаро Миуры, «Три мушкетёра» Александра Дюма и «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона.

Более половины участников хотели бы поиграть в RPG по книге, а каждый третий предпочёл бы экшен-приключения. По мнению респондентов, главное, что следует сохранить в компьютерной версии, — атмосфера и мир произведения. Именно благодаря богатому и проработанному миру, считают 33,2% респондентов, книги следует адаптировать в игровом формате.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек.

Ранее российская команда выиграла крупный турнир по Counter-Strike 2.