Фанаты Fortnite недовольны ростом цен на V-баксы

Компания Epic Games недавно объявила о повышении цен на V-баксы для онлайн-игры Fortnite. Заявление авторов вызвало негативную реакцию от фанатов проекта.

В соцсетях пользователи пишут, что нет никаких объективных причин увеличивать стоимость донатной валюты. Некоторые обвиняют разработчиков в жадности, аргументируя это тем, что они уделяют слишком много внимания внутригорвому магазину, но не самой игре. Старший директор по развитию экосистемы в Epic Games Андреа Балта ответил на критику, заявив, что обвинения игроков не соответствуют действительности — мол, деньги поступают на оплату счетов, освобождая команду от рутинной работы. Пользователей такой ответ не устроил.

Что пишут игроки про подорожание V-баксов в Fortnite:

Это действительно одно из худших изменений, которые разработчики когда-либо вносили в игру. Мне так жаль, что ваша бедная маленькая мегакорпорация с миллиардным оборотом не может позволить себе оплачивать счета за электричество. Вы, должно быть, изо всех сил пытаетесь прокормить свои семьи на те $ 10 млрд, которые заработали в прошлом году. Может, нам стоит создать благотворительный фонд? Epic Games опубликовали это заявление в самое неподходящее время, как раз когда многие покидали игру, устав от сезона. Они решили бросить настоящую бомбу и сделать всё намного хуже. Создается впечатление, что они пытаются убить игру. Делать это прямо перед началом нового сезона — это безумие. Вся ваша надежда уже потеряна.

V-баксы в Fortnite подоражают с 19 марта. Ранее сообщалось, что различные наборы в игре будут давать меньше валюты за те же цены. Так, набор за 1 279 рублей предоставит для игроков только 2400 V-баксов, вместо 2 800, как было раньше. Средняя стоимость 50 единиц валюты вырастет с 40 до 50 рублей.