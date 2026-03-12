Свежее обновление Windows 10 устраняет 79 опасных уязвимостей

Компания Microsoft выпустила мартовское обновление безопасности KB5078885 для операционной системы Windows 10, которое устраняет 79 выявленных уязвимостей, включая две уязвимости нулевого дня. Об этом сообщает Bleeping Computer.

© Газета.Ru

Помимо исправлений в системе безопасности, обновление включает ряд технических улучшений. В частности, добавлено новое диалоговое окно предупреждения, которое помогает пользователям определить, получен ли файл каталога из надежного источника.

Также были внесены изменения в работу функции резервного копирования File History в панели управления, направленные на повышение стабильности при сохранении пользовательских файлов.

Вместе с тем разработчики устранили проблему стабильности, затрагивавшую некоторые графические процессоры, а также исправили ошибку, из-за которой отдельные устройства могли некорректно завершать работу или переходить в режим гибернации.

Кроме того, обновление решает проблему переименования папок через файлы desktop.ini в «Проводнике» и включает изменения в китайских системных шрифтах для соответствия стандарту GB18030-2022A.

Отдельное внимание в обновлении уделено инфраструктуре безопасной загрузки. Microsoft продолжает поэтапно внедрять новые сертификаты Secure Boot взамен сертификатов образца 2011 года, срок действия которых истекает в июне 2026 года.

Обновление доступно для пользователей редакций Windows 10 Enterprise LTSC и участников программы расширенной поддержки ESU.

