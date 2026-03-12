Один кадр настоящий, пять искусственных: Nvidia DLSS 4.5 выйдет в марте

Nvidia объявила о скором выходе обновленного DLSS 4.5. Главная новинка — функция 6x Multi Frame Generation. Она станет доступна владельцам видеокарт RTX 50-й серии уже 31 марта.

После крайнего обновления видеокарта создавала один «настоящий» кадр, а ИИ дорисовывал к нему до трех. Теперь нейросеть сможет добавить пять дополнительных кадров на каждый реальный. Да, fps может вырасти в шесть раз с почти той же нагруженностью на карту.

Вместе с этим 31 марта появится и функция Dynamic Frame Generation. Она автоматически подбирает нужное количество «искусственных» кадров, чтобы игра работала «максимально плавно» именно на вашем мониторе. Система сама следит за тем, чтобы частота кадров соответствовала возможностям экрана.