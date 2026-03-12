$79.0791.94

В марте в PS Plus добавят Space Marine 2, Persona 5 Royal, Astroneer и ещё четыре игры

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 марта абонентам сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken Dark Resurrection (PSP-версия).

В марте в PS Plus добавят Space Marine 2, Persona 5 Royal и Astroneer
© Чемпионат.com

Среди главных игр месяца выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, симулятор американского футбола Madden NFL 26 и выживач Astroneer.

Новые игры в PS Plus Extra в марте 2026 года

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2;
  • Madden NFL 26;
  • Persona 5 Royal;
  • Blasphemous 2;
  • Metal Eden;
  • Lord of the Rings: Return to Moria;
  • Astroneer.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года

  • Tekken Dark Resurrection.