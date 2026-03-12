В марте в PS Plus добавят Space Marine 2, Persona 5 Royal и Astroneer

В марте в PS Plus добавят Space Marine 2, Persona 5 Royal, Astroneer и ещё четыре игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 марта абонентам сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken Dark Resurrection (PSP-версия).
Среди главных игр месяца выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, симулятор американского футбола Madden NFL 26 и выживач Astroneer.
Новые игры в PS Plus Extra в марте 2026 года
- Warhammer 40,000: Space Marine 2;
- Madden NFL 26;
- Persona 5 Royal;
- Blasphemous 2;
- Metal Eden;
- Lord of the Rings: Return to Moria;
- Astroneer.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года
- Tekken Dark Resurrection.