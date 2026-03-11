Как использовать жесты в Ghost of Yotei Legends

Для Ghost of Yotei вышло бесплатное дополнение Legends, которое добавило в игру кооперативный режим. Как и во многих других подобных играх, новый режим позволяет общаться с товарищами с помощью жестов. Портал gamerant.com рассказал, как они работают.

Меню жестов открывается по нажатию на тачпад DualSense. В левой его части находятся четыре слота под жесты, которые привязываются к кнопкам крестовины, а справа — шаблоны текстовых сообщений.

Попав в хаб легенд подойдите к трем парящим скалам, которые выполняют роль основных точек взаимодействия. Активируйте скалу справа; она открывает меню модификации класса. Там можно найти вкладку «Жесты», где показаны как разблокированные, так и закрытые жесты. Под последними также будет написано требование, которое позволяет открыть их.

Если активировать левую скалу, то откроется меню подвигов. Пролистайте его до секции со справочником врагов — там есть дополнительные жесты, которые можно разблокировать. Одни привязаны к выполнению сюжетных миссий и победам над определенными противниками, а другие потребуют визита в тренировочное додзе, где надо выполнять испытания.

Помимо стандартных жестов, к тачпаду привязаны уникальные действия. Свайп вниз выполняет поклон, а свайп влево позволяет сыграть на сямисэне. Один важный момент — выполнение жестов не «запирает» игрока в анимации, в отличие от многих других игр. Для того, чтобы отменить анимацию, достаточно нажать на любую кнопку, вроде уклонения или атаки.