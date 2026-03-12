Ноутбуки могут подорожать на 40% уже в этом году

Аналитическая компания TrendForce ожидает увеличения цен на ноутбуки массового потребительского сегмента примерно на 40% из-за ухудшения условий поставок и роста стоимости оперативной памяти и процессоров.

ОЗУ и SSD дорожают одновременно

Несмотря на некоторое стабилизирование цен на оперативную память для настольных ПК в отдельных регионах, стоимость памяти для ноутбуков демонстрирует резкий рост. В сочетании с увеличением тарифов на SSD наблюдается существенное подорожание готовых устройств, и, судя по всему, ситуация может ухудшиться.

Дефицит компонентов как главная причина

По данным нового аналитического отчёта, цены на ноутбуки массового класса могут вырасти в текущем году, если дефицит сохранится. Причём это касается не только ОЗУ и твердотельных накопителей, но и других ключевых компонентов. По оценкам TrendForce, именно оперативная память и процессор оказывают наибольшее влияние на итоговую стоимость ноутбука.

Доля ключевых компонентов в себестоимости растёт

Ожидается рост цен примерно на 30% для моделей стоимостью около $900 из-за нехватки памяти, однако удорожание процессоров может привести к общему увеличению стоимости до 40%. Такой масштабный рост объясняется одновременным подорожанием двух основных компонентов, которые обычно составляют около 45% себестоимости деталей, но сейчас их доля может вырасти до 58%.

Производители теряют предсказуемость бюджетов

При этом влияние конфигурации ОЗУ + SSD заметно ниже, чем у сочетания ОЗУ + процессор. На первый вариант приходится около 15% стоимости деталей, тогда как на комбинацию ОЗУ + процессор + SSD – почти 45%. По информации TrendForce, производители сталкиваются с высокой неопределённостью из-за стремительного роста цен на эти компоненты, что усложняет планирование закупок и управление бюджетами при выпуске новых моделей.

Тренд продолжится: Intel тоже поднимает цены

Подорожание ноутбуков началось в первом квартале этого года, и этот тренд, скорее всего, продолжится. Учитывая, что Intel увеличила цены на процессоры начального уровня и модели предыдущего поколения более чем на 15%, стоимость ноутбуков среднего ценового диапазона в ближайшие месяцы, вероятно, вырастет ещё сильнее. Таким образом, проблема затрагивает не только память и SSD-накопители, но и дефицит процессоров, что усиливает давление на рынок ПК в целом.