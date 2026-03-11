Новейший процессор Apple M5 Max сравнили с RTX 5080 в Cyberpunk 2077

В Сети появилось сравнение нового мощнейшего процессора Apple M5 Max с топовыми видеокартами. Журналисты протестировали на Cyberpunk 2077 сразу три устройства: 16-дюймовый MacBook Pro на M5 Max (18 ядер CPU, 40 ядер GPU), ноутбук с Nvidia RTX 5080 и другой ноутбук, но уже с RTX 4090.

Чтобы тест был честным, настройки графики везде выставили одинаково и без использования технологий, повышающих частоту кадров.

Результаты в цифрах показали следующее:

Ноутбук с RTX 4090 выдал в среднем 37,4 кадра в секунду. Машина с RTX 5080 показала 27 кадров. MacBook на M5 Max справился с задачей с 22,9 кадрами в секунду.

Однако здесь есть один важный нюанс.

Весь тест на MacBook Pro проводился… без подключения к розетке, то есть исключительно от батареи. Попробуйте отключить мощный игровой ноутбук на Windows от сети. Результат будет печальный. В таких условиях ноутбуки с RTX 5080 и 4090 не смогли показать даже тех 20 с лишним кадров, которые выдал M5 Max, пишут СМИ. Да и MacBook это далеко не игровое устройство.