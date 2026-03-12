Федор Смолов показал свой стол с ПК внутри

Смолов показал свой компьютер: «Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры. Мне сделали стол с ПК внутри»
Смолов показал свой ПК: Кабинет нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры.
Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов показал кабинет и компьютер в своей квартире.
«Кабинет в квартире нужен, потому что я часто играю в онлайн-игры на компьютере. Плюс у меня тут все профессионально. Мне сделали проект стола с компьютером внутри, все запаковано. Есть усилители для колонок, сами колонки, два монитора. До этого был небольшой деревянный стол. Сейчас для игр, стриминга более чем достаточно», – рассказал Смолов.