Как видеоигры повлияли на популярный образ Средневековья

Для миллионов людей сегодня Средневековье существует не в книгах или в фильмах, а в видеоиграх — от Assassin’s Creed до Crusader Kings и Age of Empires. Игры ощутимо влияют на восприятие истории широкой публикой, и теперь историки уделяют немало внимания тому, как видеоигры представляют те или иные временные периоды. Портал medievalists.net рассказал, какие стереотипы о Средних веках популяризовали игры.

В Средневековье постоянно шли войны

Пожалуй, один из самых очевидных моментов, в которых видеоигры поменяли массовое понимание Средних веков — они презентуют этот период как эпоху непрекращающегося насилия. Именно бои зачастую являются основным способом взаимодействия игроков со средневековым миром. И хотя военное дело действительно играло важную роль в средневековой истории, игры часто преувеличивают реальные пропорции.

Отчасти, вероятно, дело в том, что игры должны функционировать как интерактивные системы. У игроков должны быть четкие цели и увлекательные механики — сражения удовлетворяют оба требования. Помимо этого, насилие в средневековых сеттингах часто демонстрируется более брутальным; в отличие от видеоигр про современные конфликты, где в ход идет огнестрельное оружие, проекты, посвященные историческим временам, делают акцент на ближний бой. Мечи, топоры, копья. Поединки ощущаются более физическими и тактильными, чем отчужденный огонь тех же шутеров.

Историю пишут короли и великие люди

Многие игры ставят в центр исторических перемен экстраординарных личностей — якобы течение средневековой истории определяли могущественные правители или герои, а не более широкие социальные факторы. Данная тенденция отражает и структуру видеоигр, и популярные идеи о Средневековье: в стратегиях игроки часто примеривают на себя роль королей, императоров или лордов, отвечающих за судьбу целого мира. А во всяческих боевиках игрок — герой, чьи действия могут повлиять на политический или военный расклад сил.

Но в реальности, конечно, на ход истории влияли не только решения отдельных людей. Экономические изменения, религиозные организации, социальные структуры и факторы окружающей среды также играли важную роль в средневековой жизни. Просто видеоигры в силу своей специфики отдают приоритет действиям непосредственно игрока, тем самым упрощая реальную историю.

Средневековые правители выглядят более могущественными, чем они были в реальности

Во многих играх короли, императоры и дворяне обладают почти безграничной властью над своими владениями. Игроки, играющие их роли, могут командовать армиями, управлять экономикой, проводить дипломатические переговоры и легко влиять на судьбы целых королевств. Но на самом деле у правителей редко был такой абсолютный контроль: их власть сдерживали могущественные дворяне, законы, религиозные власти и практические ограничения. Даже сильнейшие короли часто не могли реализовывать свои решения за пределами столицы.

Средние века не были аккуратной стратегической игрой

Как правило, игры предлагают пользователям думать об истории как о чем-то, чем можно управлять, что можно оптимизировать и направить в успешное русло. Стратегии, такие как Civilization и Age of Empires, предлагают игрокам открывать новые технологии для строительства более мощных зданий и обучения более эффективных армий, чтобы постепенно переходить в новые исторические эпохи.

Подобная структура игры превращает историю в исторический паззл, который можно решить. Но в реальности средневековые общества не развивались по четко очерченным планом. Технологические инновации зачастую распространялись неравномерно, вследствие чего старые методы сосуществовали с новыми, а непредсказуемые события влияли на ход истории не меньше, чем грамотные планы.

Технологии не развивались по прямой линии

Реальность такова, что в Средние века развитие технологий было неравномерным и непредсказуемым. Инновации медленно распространялись по регионам, из-за чего устаревшими технологиями продолжали пользоваться веками. Но видеоигры показывают это развитие совсем иначе — чистым, четким и упорядоченным. Практически пошаговым.

Итого игры демонстрируют версию Средневековья, которая делает акцент на постоянный прогресс. Цивилизации стабильно двигались от более простых технологий к более продвинутым, редко сталкиваясь с проблемами или препятствиями. Но, на самом деле, средневековым обществам приходилось подолгу экспериментировать в сельском хозяйстве, архитектуре и экономике, и эти эксперименты далеко не всегда шли по предначертанному пути.

Средневековье не ограничивается одной лишь Европой

Помимо всего прочего, видеоигры значительно сузили географию Средних веков. Хотя средневековые общества простирались по Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку и значительной части Азии, многие игры акцентируют внимание на северо-западной Европе. Даже игры, смешивающие фэнтези и реальную историю, изъясняются визуальным языком европейского Средневековья — замки, монастыри, рыцари, федоальные королевства. По этой причине игроки часто ассоциируют «средневековый мир» именно с Европой, а не с Византией, Китаем или Африкой.

Средние века стали миром, который можно исследовать

Но есть и позитивные моменты. Благодаря играм Средневековье стало сеттингом, который игроки могут изучать своими глазами, не читая о нем в книгах. Пользователи могут гулять по улицам старых городов, забираться на башни и путешествовать по пейзажам, благодаря которым прошлое ощущается более живым и близким.

Особенно этот эффект ощущается в таких играх, как Assassin’s Creed, где средневековые города становятся паркур-площадками, и Kingdom Come: Deliverance, где игроки исследуют деревни, леса и города, вдохновленные исторической Богемией. Подобная свобода позволяет средневековому миру выглядеть более ярким и аутентичным, несмотря на то, что окружение по-прежнему аккуратно создано с учетом геймплея. Итог — складывается иммерсивная, но селективная версия Средневековья.