Вышел релизный трейлер игры GreedFall: The Dying World

Студия Spiders и издательство Nacon объявили, что их игра GreedFall: The Dying World вышла из формата раннего доступа и добралась до полноценного релиза.

По этому поводу авторы выпустили свежий трейлер.

Проект продолжает развивать вселенную, запущенную в оригинальной GreedFall, которая вышла в 2019 году. Она на не стала хитом старте, но со временем нашла свою аудиторию.

Сиквел с сентября 2024 года был доступен геймерам до завершения версии 1.0.

За это время пользовательский рейтинг достиг отметки в 59% на основе почти 600 отзывов.

В российском сегменте Steam за новинку просят 2999 руб. в стандартном издании, и 3299 руб. - за Deluxe-версию с артбуком, саундтреком и дополнительным контентом. Присутствует перевод на русский язык в виде субтитров.