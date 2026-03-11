$78.7491.9

Опубликованы системные требования игры Samson от авторов серии Just Cause

Российская Газета

Студия Liquid Swords поделилась системными требованиями для своего грядущего криминального боевика Samson.

© Российская Газета

Информация опубликована на странице игры в Steam.

Указывается, что для запуска потребуется связка из процессора уровня Intel Core i5-10505 / AMD Ryzen 5 3600 и видеокарты не слабее Nvidia 1070 GTX 8 ГБ / AMD Radeon RX 5600 6 ГБ с 16 ГБ оперативной памяти.

В рекомендуемые спеках уже Intel i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 XT и Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 ГБ / AMD Radeon RX 6700 XT 8 ГБ.

Команду авторов возглавляет Кристофер Сундберг, ранее руководивший компанией Avalanche, наиболее известной по серии Just Cause, которая в свое время позиционировалась одним из главных конкурентов GTA с уклоном в экшен и разрушения.

Новый проект творческого коллектива расскажет историю мужчины по имени Самсон, который возвращается в город Тиндалстон, где ему предстоит спасти сестру, похищенную преступниками.

Аудитории обещают рукопашные бои с возможностью использовать подручные средства, эффектные погони на автомобилях и динамично меняющийся город, жители которого будут по-разному реагировать на репутацию протагониста и совершенные им действия.

Релиз состоится уже в следующем месяце - 8 апреля.