В Roblox появилась ИИ-фильтрация чата

Создатели игровой платформы Roblox объявили о важных изменениях. Разработчики внедрили новую ИИ-систему в сервис, которая работает для фильтрации чатов.

Так, вместо привычного «запикивания» нецензурных слов нейросеть передаёт смысл сообщений без оскорблений. Создатели считают, что привычный для сетевых игр символ решётки (####) вместо мата давно устарел, потому что он выполняет лишь одну цель — скрывает брань. Вместо этого ИИ-модель сможет перефразировать выражения, чтобы они были понятны игрокам на сервере, даже если в них изначально содержались оскорбления.

Создатели Roblox также ввели улучшенную фильтрацию сообщений на разных языках, чтобы учитывать нецензурные слова в различных регионах. Авторы предупреждают, что система пока работает неидеально, поэтому они просят оставлять отзывы на форумах платформы.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Сервис заблокировали в России в декабре 2025 года, с тех пор разработчики выразили готовность сотрудничать с Роскомнадзором, однако проект всё ещё остаётся недоступным в стране.