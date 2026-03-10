После успехов в Dota 2 «Яндекс» собрал состав для турниров по Mobile Legends

Бренд Team Yandex объявил о создании состава по игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Новая команда будет выступать под одноименным названием.

В нее вошли пять игроков: Вадим Dont Долгушин, Тимур gxn1us Хамидов, Камиль Mashiro Кавадов, Антон Ptenchik Бадритдинов и Матвей Lovely Розмовный. Тренировать ребят будет Кевин Ola Олавере.

Для Яндекса это не первый опыт в киберспорте. В 2025 году при поддержке Яндекс Маркета уже была создана команда Team Yandex по Dota 2. За это время ребята сыграли 14 матчей и выиграли турнир DreamLeague Season 27.

Теперь бренд решил усилить свое присутствие и в мобильном киберспорте. В планах — запускать команды и по другим популярным дисциплинам.