Как эвакуироваться на карте Outpost в Marathon: гайд
В Marathon появилась новая карта, Outpost, и она немного меняет привычные механики: эвакуироваться на ней можно лишь с помощью специального мастер-кода, играющего роль ключа. Портал gamerant.com рассказал, где его можно найти и что делать, если код отыскать не получится.
- Отправляйтесь на крыше точек интереса, вроде центра управления или общежитий.
- Найдите терминал с красным интерфейсом и желтой антенной.
- Активируйте один из таких терминалов, и спустя несколько секунд из него выпадет мастер-код.
- С мастер-кодом отправляйтесь к любой из запертых станций эвакуации и используйте его на терминале рядом.
Мастер-код — единственный предмет, который позволяет разблокировать станции эвакуации в Marathon. Без этого ключа останется лишь три опции:
- Найти стража (обычно в общежитии) и забрать код у него.
- Дождаться, пока таймер матча не достигнет нуля, после чего на карте откроется одна станция эвакуации. Имейте в виду, что все игроки, не сбежавшие ранее, тоже отправятся к ней.
- Найти одну из защищенных точек эвакуации. Для них не нужен код, но они охраняются UESC и могут привлечь внимание других игроков.