Как эвакуироваться на карте Outpost в Marathon: гайд

В Marathon появилась новая карта, Outpost, и она немного меняет привычные механики: эвакуироваться на ней можно лишь с помощью специального мастер-кода, играющего роль ключа. Портал gamerant.com рассказал, где его можно найти и что делать, если код отыскать не получится.

© Steam

Отправляйтесь на крыше точек интереса, вроде центра управления или общежитий. Найдите терминал с красным интерфейсом и желтой антенной. Активируйте один из таких терминалов, и спустя несколько секунд из него выпадет мастер-код. С мастер-кодом отправляйтесь к любой из запертых станций эвакуации и используйте его на терминале рядом.

Мастер-код — единственный предмет, который позволяет разблокировать станции эвакуации в Marathon. Без этого ключа останется лишь три опции: