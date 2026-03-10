Что делает Золотой компас в Slay the Spire 2?

В Slay the Spire 2 появилось много новых артефактов и бонусов, но Золотой компас — пожалуй, один из самых необычных модификаторов, которые можно выбрать в начале этажа. Портал PC Gamer рассказал, как он работает и стоит ли его выбирать.

© Steam

При встрече с Тезкатарой игрок может выбрать один из трех бонусов, и потенциально им может стать Золотой компас. Ведьма обычно появляется в начале 2 акта, в качестве стража этажа.

Описание Золотого компаса говорит, что артефакт «меняет карту 2 акта на один особенный путь» — и именно так он и работает. После того, как игрок подберет компас, у него останется только один, заранее сгенерированный, путь к боссу. Пока неизвестно, случайно ли он генерируется, но в теории он может быть более выгодным, чем альтернативы.

Стоит ли выбирать Золотой компас вместо каких-то альтернатив? Скорее нет, чем да, ведь при должной сноровке игрок и сам может проложить себе достаточно выгодный путь, с регулярными встречами с торговцем и кострами.