Oukitel показала ноутбук со встроенной солнечной батареей

На выставке Mobile World Congress в Барселоне Oukitel показала необычный ноутбук RG14-P. Главная его особенность — солнечная панель, встроенная прямо в крышку.

Устройство выполнено в сверхпрочном корпусе с сертификацией IP68 и IP69K. Вес модели составляет 3,7 кг, предусмотрена ручка для переноски.

Ноутбук оснащен 14,1-дюймовым сенсорным 1080p-экраном с яркостью до 1000 нит. В комплекте идет съемная магнитная веб-камера на 8 Мп с углом поворота 180 градусов и шторкой приватности. Также установлены динамики мощностью 2 по 5 Вт и встроенный кемпинговый фонарь. Внутри процессор Intel Core 7 150U (10 ядер, до 5,4 ГГц) со встроенной графикой (96 исполнительных блоков). Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ с возможностью апгрейда.

Главная особенность — гибридная система питания общей емкостью 95 Вт·ч, состоящая из внутреннего аккумулятора (3000 мАч) и внешнего (5200 мАч). На крышке расположены солнечные панели (10 Вт). За 6 часов на солнце можно восполнить до 50% заряда внутренней батареи. Порты (USB 3.2, HDMI, Serial, GbE) защищены заглушками.

Цены и даты старта продаж новинки пока не объявили.