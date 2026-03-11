Asus выпустила компактный мини-ПК NUC 16 Pro

Asus выпустила новую версию мини-ПК Asus NUC 16 Pro. Устройство уже появилось в продаже в Китае по цене 10 999 юаней (около 1590 долларов). Характеристики для своих размеров у устройства «добротные».

© Ferra.ru

Компьютер работает на Intel Core Ultra X7 358H. В нем 16 ядер: 4 высокопроизводительных, 8 энергоэффективных и 4 ядра с низким энергопотреблением. Максимальная частота достигает 4,8 ГГц. За графику отвечает Intel Arc B390 с 12 графическими ядрами.

В мини-ПК установлено 32 ГБ памяти LPDDR5x с частотой 9600 МГц. При необходимости объем можно увеличить до 96 ГБ. Для хранения данных используется SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe 5.0. Также есть дополнительный слот PCIe 4.0.

Чтобы система не перегревалась, в корпусе используются два вентилятора и несколько тепловых трубок.

Мини-ПК оснащён двумя портами Thunderbolt 4, двумя HDMI 2.1, четырьмя USB-A и одним USB-C. Есть два сетевых порта 2.5Gb Ethernet и поддержка Wi-Fi 7.

Устройство может одновременно работать с четырьмя 4K-мониторами и поддерживает крепление VESA. Размеры ПК — 14,4×11,7×4,2 см, а вес — около 720 граммов.