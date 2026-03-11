Обновление 4.1 для Honkai Star Rail покажут на стриме в пятницу

Авторы онлайн-игры Honkai: Star Rail проведут традиционную прямую трансляцию перед выходом новой версии 4.1.

© Чемпионат.com

Стрим разработчиков HSR 4.1 пройдёт в пятницу, 13 марта, в 14:30 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на Twitch или YouTube с русскими субтитрами.

В этот раз HoYoverse не сообщила, что будет показано на трансляции. Ожидается, что в версии 4.1 будет только один новый персонаж — Эшвейл, а само обновление продлится меньше обычного (три или четыре недели) из-за годовщины Honkai: Star Rail. Разработчики планируют вернуться к старому расписанию выхода обновлений после задержки с релизом апдейта 4.0.