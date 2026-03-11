Для iPhone выпустили эмулятор Xbox 360 под названием XeniOS
Состоялся выход эмулятора XeniOS для устройств экосистемы Apple. Проект представляет собой адаптированную версию известного эмулятора Xenia, который изначально создавался для запуска игр консоли Xbox 360, сообщает портал iPhones.ru.
В данный момент эмулятор доступен в публичной альфа-версии. Несмотря на раннюю стадию разработки, энтузиастам уже удалось запустить на смартфонах полноценные проекты с этой игровой платформы. По данным разработчиков, на данный момент протестировано около 13% библиотеки Xbox 360.
Из проверенных игр примерно 4% считаются полностью играбельными. В их числе BioShock, Call of Duty 4: Modern Warfare и The Simpsons Game. Еще около 7% проектов запускаются, однако работают нестабильно: пользователи сообщают о графических артефактах, ошибках и снижении производительности. Остальная часть игр пока не тестировалась.
Разработчики отмечают, что при первом запуске игры возможны кратковременные задержки в работе. Это связано с процессом компиляции шейдеров, типичной процедурой для эмуляторов на ранних этапах разработки. В связи с альфа-статусом проекта стабильная работа приложений пока не гарантируется.
Для запуска эмулятора требуется достаточно производительное устройство с чипом уровня Apple A16 Bionic или более новые решения. На компьютерах поддерживаются устройства на базе Apple Silicon и системы с процессорами Intel.
Установка эмулятора выполняется через сторонние инструменты, поскольку подобные приложения не могут распространяться через App Store. Пользователям необходимо загрузить IPA-файл проекта и установить его, например, через сервис SideStore, после чего активировать JIT-компиляцию с помощью утилиты StikDebug. При этом после каждого полного закрытия приложения JIT требуется включать повторно.
