Deadlock становится новой «Дотой»: как Valve готовит революционный экшен

Новые герои, переработанная карта, режим «Уличная драка» и свежие механики.

Летом 2024 года компания Valve анонсировала Deadlock — сетевой MOBA-шутер и свой самый амбициозный проект. Разработку проекта возглавляет легендарный Icefrog, создатель Defense of the Ancients и Dota 2, а многие элементы игры буквально скопированы из культовой экшен-стратегии в другом формате.

Спустя полтора года Deadlock получил несколько крупных обновлений, которые превратили игру в практически готовый продукт. Коротко рассказываем, что изменилось в шутере за это время и в каком направлении развивается проект.

Deadlock: информация об игре

Название: Deadlock.

Платформы: ПК.

Разработчик: Valve.

Дата выхода: неизвестно.

Статус: полузакрытая альфа-версия по приглашениям.

Жанр: сетевой экшен от третьего лица, MOBA.

Релиз в России: выйдет.

В Deadlock теперь три линии — как в Dota 2

На релизе закрытой альфы в «Дедлоке» было четыре линии — этим игра заметно отличалась от своей прародительницы. Однако спустя несколько патчей от решения отказались, и теперь на каждом лайне игроки сражаются друг с другом в формате «два на два».

Формат четырёх линий создавал авторам множество проблем — от начисления душ до слишком высокого темпа на старте игры с уменьшенным количеством лагерей нейтральных крипов по всей карте. Судя по всему, именно в таком виде проект окажется на релизе.

Появился быстрый режим «Уличная драка»

Вместе с недавним патчем в Deadlock добавили режим для тех, кто предпочитает быстрые матчи. В «Уличной драке» игроки сражаются в формате «четыре на четыре» на одной из линий.

Каждый раунд длится всего несколько минут — здесь полностью отсутствует фарм. Игроки начинают с равными ресурсами и выбирают свой билд из случайного списка предметов. Побеждает команда, которая первой уничтожит три башни противника.

В игру добавили много новых героев

С релиза закрытой альфы в Deadlock стабильно появляются новые герои. В недавнем апдейте в шутере появилось шесть новых персонажей: от малютки Рема до девушки-оборотня Сильвер и охотника на нечисть Венатора.

Сейчас в игре 38 героев — каждый со своими особенностями, механиками и дизайном. При этом Valve не изменяет себе: каждый новый персонаж заметно отличается от предыдущего. Например, единорог Селеста передвигается с пониженной гравитацией, а ульта фехтовальщика Аполлона напоминает мощный самурайский выпад из культовых аниме.

Появились новые механики — прыжки от стен и чистый урон

Одной из важнейших механик в Deadlock всегда было передвижение — с помощью ловких движений можно выбраться живым даже из самых тяжёлых ситуаций. Чтобы поощрить умения игроков, авторы добавили полноценные прыжки от стен, которые ускоряют персонажей и дают больше возможностей для паркура.

С появлением Венатора в игру также добавили механику чистого урона. Ультимативная способность героя с выстрелами из арбалета игнорирует любой тип брони и всегда наносит полный урон, однако требует высокой точности и сноровки. В будущем героев с таким типом урона наверняка станет больше.

Deadlock заметно похорошела визуально

C выходом обновления «Старые боги, новая кровь» разработчики заметно изменили дизайн карты. Теперь базы игроков заметно отличаются друг от друга и напоминают нечто в духе ирландских мифов.

Так, база Сил тьмы называется «Тайный король» — это огромная статуя друида, которая находится где-то в Адской кухне в Нью-Йорке. Силы света же защищают базу «Архиматерь», которая наставляет своих последователей на истинный путь.

Многие места на карте также полностью переработали. Теперь они ещё больше напоминают Dishonored от студии Arkane — с викторианскими модельками в стиле XIX века. Разработчики не обновили разве что Центрального босса, аналога местного Рошана из «Доты», который до сих пор напоминает одноглазую слизь, а не полноценного монстра.

Наконец, Valve обновила интерфейс — теперь при ранении модельки в панели интерфейса истекают кровью и всячески дают понять, что им пора вернуться на базу. Сама полоска здоровья также напоминает таковую из Dishonored.

Карту переработали — появились туннели для небольших персонажей

Вместе с изменениями в дизайне и появлением новых героев разработчики также добавили новый тип локаций — тоннели. Их можно найти по всему Нью-Йорку, однако воспользоваться ими смогут далеко не все.

Сейчас попасть в закрытые места могут всего два героя: сонная малютка Рей и ловкая воительница Калико. Последняя путешествует по тоннелям только в форме кошки.

C помощью тоннелей можно не только сбежать от преследования и попасть в другую часть карты, но и добыть множество душ из разбросанных в метро ящиков.

Что ждёт Deadlock дальше?

Сейчас MOBA-шутер всё ещё находится в стадии альфа-версии по приглашениям, поэтому следующим этапом должно стать открытое бета-тестирование. Именно так развивалась Dota 2, полноценный релиз которой состоялся летом 2013 года.

Журналист Коннор Кнудсен предполагает, что новый этап в жизни Deadlock начнётся как раз в марте. В Valve якобы довольны текущим состоянием игры, а в открытой бете наконец появятся косметические предметы — намёки на это уже обнаружили в файлах шутера.

Вместе с открытой бетой в Deadlock наверняка вернут и рейтинговый режим. Его уже добавляли в игре, однако убрали спустя несколько месяцев, чтобы не разделять аудиторию. По традиции в Valve не раскрывают свои планы, рассказывая лишь о ближайших апдейтах в Discord-сервере игры.