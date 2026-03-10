EA сокращает сотрудников несмотря на успешный релиз Battlefield 6

Компания Electronic Arts провела сокращения в ряде внутренних студий, задействованных в развитии франшизы Battlefield. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание IGN.

По данным журналистов, увольнения затронули сотрудников сразу четырех команд, участвующих в разработке серии: Criterion Games, DICE, Ripple Effect Studios и Motive Studio. При этом о закрытии подразделений речи не идет, все студии продолжат работу.

Источники издания утверждают, что сокращения стали частью внутренней «реорганизации» структуры Battlefield Studios, объединения отвечающих за развитие франшизы команд. Предположительно, изменения затронули специалистов из различных подразделений в каждой из студий.

Редакция IGN обратилась к Electronic Arts за официальным комментарием относительно причин реструктуризации и точного числа уволенных сотрудников, однако на момент публикации ответа получено не было.

Сокращения проходят вскоре после успешного запуска Battlefield 6, релиз которой состоялся в октябре 2025 года. Игра показала лучший старт продаж за всю историю франшизы и стала самым продаваемым игровым релизом года в США.

