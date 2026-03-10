Lenovo показала концепт портативной консоли со складным экраном

На выставке MWC Lenovo представила концепт портативки Lenovo Legion Go Fold. Главная особенность устройства — складной экран.

© Ferra.ru

Консоль оснащена гибким POLED-дисплеем. В сложенном виде экран имеет диагональ 7,7 дюйма, и устройство работает как обычная портативная игровая приставка. По бокам крепятся съёмные контроллеры. Если раскрыть устройство, экран увеличивается до 11,6 дюйма.

Есть режим разделённого экрана в вертикальном формате. На одной половине можно играть, а на другой — смотреть, допустим, видео. Есть и полноэкранный горизонтальный режим.

© Lenovo

Ещё один вариант — режим мини-ноутбука. В комплекте есть беспроводная клавиатура с тачпадом.

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и батарея на 48 Вт·ч.

Пока это только концепт, и неизвестно, выйдет ли он в продажу.