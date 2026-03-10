Геймеров в Бразилии призвали сдавать кровь ради выходного дня

Бразильский центр крови Grupo Pulsa совместно с агентством Publicis Brasil запустил социальную кампанию «Save the Day», призванную привлечь геймеров к донорству крови. Проект предлагает воспользоваться правом на один оплачиваемый выходной в год для сдачи крови, пишет Ads of the World.

Создатели кампании связали донорство с датами выхода популярных видеоигр. Идея проста: сдать кровь, получить законный выходной и провести его, играя в новую видеоигру. Таким образом, человек «спасает жизни в реальности», а затем «спасает мир» уже в виртуальной игре — откуда и название кампании.

В рекламном ролике используются образы из видеоигр — например, зомби и самураи, — которые обращаются к аудитории и напоминают, что героем можно стать не только на экране. Креатив подчеркивает, что даже одна донация может помочь спасти жизнь.

Кампания также привязана к календарю релизов игр. В определенные даты, совпадающие с выходом крупных новинок, доноров приглашают прийти в центры сдачи крови и воспользоваться своим выходным. По задумке авторов, это должно мотивировать молодую аудиторию, особенно активных игроков.

Проект решает и практическую проблему системы здравоохранения. В Бразилии в периоды праздников и массовых мероприятий, включая карнавал, количество доноров обычно снижается, что приводит к нехватке крови в больницах. Кампания «Save the Day» должна помочь расширить базу доноров за счет новой аудитории и сделать донорство более привлекательным для молодежи.