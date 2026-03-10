Project Helix может стать последним Xbox и не будет консолью в привычном смысле
Новое поколение Xbox рискует стать одновременно самым радикальным и самым нишевым устройством в истории компании. Инсайдер SneakersSO, ранее точно предсказавший переход Xbox на мультиплатформенность, раскрыл детали Project Helix.
Консоль, которая перестала быть консолью
По данным источника, Project Helix полностью откажется от традиционной консольной архитектуры. Устройство будет представлять собой высокопроизводительный ПК под управлением Windows с оболочкой Full Screen Experience – той же, что уже применяется в портативных игровых компьютерах вроде ASUS ROG Ally X.
Разработчики больше не будут оптимизировать игры под конкретное «железо» Xbox: проекты станут компилироваться напрямую для Windows Store и технически окажутся обычными ПК-релизами. Любая новая игра платформы будет доступна на любом совместимом Windows-устройстве.
Единственной уступкой традиционалистам останется обратная совместимость через эмуляцию – библиотека игр предыдущих поколений сохранится.
Steam, Epic и GOG на борту Xbox
Переход на Windows ставит перед Microsoft неудобный вопрос: если это полноценный ПК – что мешает установить на него Steam, Epic Games Store или GOG? Технически – ничего. Компания оказывается в парадоксальной ситуации: продаёт железо, на котором конкуренты торгуют играми без её участия и без её комиссии.
Попытки заблокировать это сопряжены с собственными рисками. Урезанная Windows без прав администратора вызовет критику – Microsoft сама публично выступала против закрытых экосистем. Модель с Developer Mode лишь отложит проблему: энтузиасты уже сейчас запускают Steam через этот режим на существующих консолях.
Полностью открытый Windows превращает Project Helix в дорогую Steam Machine и ставит Microsoft в прямую конкуренцию с Valve, которая строит собственную экосистему через Steam Deck и SteamOS – теоретически устанавливаемую и на Project Helix.
Наиболее вероятный выход для Microsoft – сделать ставку на маржу с продажи железа, а не на доходы от игрового магазина, как прежде.
Зачем выпускать продукт, в который сам не веришь?
По словам инсайдера, руководство Microsoft не ожидает от Project Helix коммерческого успеха уровня Xbox 360 и позиционирует устройство как нишевое и заведомо дорогое.
Причина выпуска прагматична: в разработку вложены колоссальные средства предыдущей командой топ-менеджеров, и остановить проект сейчас дороже, чем довести до релиза – классическая ловушка невозвратных затрат в корпоративном масштабе.
Важнее другое: скромные продажи Project Helix могут стать финальным аргументом, чтобы навсегда закрыть аппаратное подразделение и сосредоточиться на играх и сервисах для чужих платформ – PlayStation, Nintendo, ПК. Новый Xbox может выйти на рынок уже с негласным ярлыком «последний».
Конкурентный вакуум
Из-за смены концепции Project Helix фактически выходит из прямого противостояния с PlayStation 6. Sony и Microsoft больше не борются за одну аудиторию на одном поле – Xbox уходит в сторону, освобождая Sony пространство для доминирования в традиционном консольном сегменте.
С одной стороны, это снижение давления на конкурента. С другой – признание того, что Microsoft проиграла консольные войны и выбирает почётный выход через переопределение собственной роли в индустрии.
Доверие к источнику
SneakersSO имеет подтверждённый послужной список: именно он первым сообщил о переходе Xbox на мультиплатформенность ещё до официального объявления. Это не исключает ошибок, однако повышает вес текущих утечек выше среднего инсайдерского уровня.