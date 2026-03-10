Project Helix может стать последним Xbox

Новое поколение Xbox рискует стать одновременно самым радикальным и самым нишевым устройством в истории компании. Инсайдер SneakersSO, ранее точно предсказавший переход Xbox на мультиплатформенность, раскрыл детали Project Helix.

© MobiDevices

Консоль, которая перестала быть консолью

По данным источника, Project Helix полностью откажется от традиционной консольной архитектуры. Устройство будет представлять собой высокопроизводительный ПК под управлением Windows с оболочкой Full Screen Experience – той же, что уже применяется в портативных игровых компьютерах вроде ASUS ROG Ally X.

Разработчики больше не будут оптимизировать игры под конкретное «железо» Xbox: проекты станут компилироваться напрямую для Windows Store и технически окажутся обычными ПК-релизами. Любая новая игра платформы будет доступна на любом совместимом Windows-устройстве.

Единственной уступкой традиционалистам останется обратная совместимость через эмуляцию – библиотека игр предыдущих поколений сохранится.

Steam, Epic и GOG на борту Xbox

Переход на Windows ставит перед Microsoft неудобный вопрос: если это полноценный ПК – что мешает установить на него Steam, Epic Games Store или GOG? Технически – ничего. Компания оказывается в парадоксальной ситуации: продаёт железо, на котором конкуренты торгуют играми без её участия и без её комиссии.

Попытки заблокировать это сопряжены с собственными рисками. Урезанная Windows без прав администратора вызовет критику – Microsoft сама публично выступала против закрытых экосистем. Модель с Developer Mode лишь отложит проблему: энтузиасты уже сейчас запускают Steam через этот режим на существующих консолях.

Полностью открытый Windows превращает Project Helix в дорогую Steam Machine и ставит Microsoft в прямую конкуренцию с Valve, которая строит собственную экосистему через Steam Deck и SteamOS – теоретически устанавливаемую и на Project Helix.

Наиболее вероятный выход для Microsoft – сделать ставку на маржу с продажи железа, а не на доходы от игрового магазина, как прежде.

Зачем выпускать продукт, в который сам не веришь?

По словам инсайдера, руководство Microsoft не ожидает от Project Helix коммерческого успеха уровня Xbox 360 и позиционирует устройство как нишевое и заведомо дорогое.

Причина выпуска прагматична: в разработку вложены колоссальные средства предыдущей командой топ-менеджеров, и остановить проект сейчас дороже, чем довести до релиза – классическая ловушка невозвратных затрат в корпоративном масштабе.

Важнее другое: скромные продажи Project Helix могут стать финальным аргументом, чтобы навсегда закрыть аппаратное подразделение и сосредоточиться на играх и сервисах для чужих платформ – PlayStation, Nintendo, ПК. Новый Xbox может выйти на рынок уже с негласным ярлыком «последний».

Конкурентный вакуум

Из-за смены концепции Project Helix фактически выходит из прямого противостояния с PlayStation 6. Sony и Microsoft больше не борются за одну аудиторию на одном поле – Xbox уходит в сторону, освобождая Sony пространство для доминирования в традиционном консольном сегменте.

С одной стороны, это снижение давления на конкурента. С другой – признание того, что Microsoft проиграла консольные войны и выбирает почётный выход через переопределение собственной роли в индустрии.

Доверие к источнику

SneakersSO имеет подтверждённый послужной список: именно он первым сообщил о переходе Xbox на мультиплатформенность ещё до официального объявления. Это не исключает ошибок, однако повышает вес текущих утечек выше среднего инсайдерского уровня.