Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм

Пользователи из России начали терять доступ к играм от компании 2К на PlayStation. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснили авторы медиа, россияне начали терять доступ к PS-версиям игр с начала марта. Так, им стало известно, что на приставках Sony перестала запускаться Civilization VI — она не загружается дальше начального экрана. Стоимость тайтла со всеми дополнениями составляет около 9000 рублей.

Также пользователи из России потеряли доступ к NBA 2K25 — еще одной игре американского издателя 2K. При попытке запустить баскетбольный симулятор появляется окно «Ошибка подключения». Для сравнения, с турецкого аккаунта PS даже при запуске в России игра открывается. Позже в 2K подтвердили, что их продукты больше недоступны пользователям из России.

Кроме Civilization VI и NBA 2K25 американский дистрибьютор известен выпуском Mafia: The Old Country и других игр серии, Borderlands, BioShock и других тайтлов.

