Весь мир восторгается Slay the Spire 2

Блокбастерам такой успех и не снился.

© Чемпионат.com

Рогалики давно не считаются нишевым жанром. Наверное, со времён Dead Cells и Hades, которые собирали авторитетные награды, и первых жанровых блокбастеров от гигантов уровня Sony. Раз один из первых эксклюзивов PS5 и похождения Кратоса в дополнении к «Рагнарёку» — рогалики, то это многое значит.

Но конкретно карточные рогалики в бешеный онлайн никогда не метили — до релиза Slay the Spire 2. Лишь на днях оказалось, что люди в восторге от вдумчивых карточных заруб и бесконечных забегов по Шпилю. Поэтому пиковый онлайн уже превысил 574 тысячи игроков. При этом цифра не падает, а потихоньку растёт. В чём же секрет Slay the Spire 2?

Slay the Spire 2: главное об игре

Название: Slay the Spire 2.

Разработчик: Mega Crit.

Дата выхода: 5 марта 2026 года (ранний доступ)

Жанр: карточный рогалик.

Озвучка: есть русские субтитры.

Платформа: ПК.

Slay the Spire 2: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 1099 рублей. Примерно в 2027-м Slay the Spire 2 покинет ранний доступ и выйдет на консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат компании Mega Crit.

Возвращение короля

В 2017-м Slay the Spire, по сути, запустила жанр карточных рогаликов. Конечно, игры с похожими механиками выходили и раньше, но именно разработчики из Mega Crit довели формулу до идеала и удивлялись, когда пиковый онлайн превысил удивительные для жанра 50 тысяч человек. Затем были бесконечные обновления, стабильно растущие продажи и уйма конкурентов, жаждущих сделать подобное. Даже в России выпустили «Сказки Старой Руси», где герои собирали колоду, но вместо Шпиля бегали по полям и берёзовым рощам.

Тем временем интерес к карточным играм лишь усиливался. Например, в 2024-м люди массово запускали Balatro и не могли поверить, что банальный покер с модификаторами бывает столь захватывающим. Так к 2026 году мы оказались в реальности, где у массовой аудитории нет предубеждений ни к рогаликам, ни к картам — зато есть усталость от однотипных сессионных шутеров и стерильных блокбастеров. В этот идеальный момент и вернулся король жанра.

Особенность новинки в том, что она дьявольски проста. Если раньше запускали разве что «три в ряд», всё равно разберётесь. Потому что перед вами враг и его надо одолеть с помощью карт. Одни наносят урон, другие дают защиту, третьи накладывают усиления или ослабляют цель.

Противник, естественно, бьёт в ответ. Правила достаточно очевидны, чтобы понять их с первой катки и сразу же войти в состояние потока. Ты побеждаешь одного врага за другим, собираешь новые карты и бонусы, становишься сильнее. Разве не здорово?

Вот только за простотой скрыта уйма хитрых усложнений. Вы можете долго развлекаться, но третьего босса одолеете, когда вникнете в механики и соберёте улётный билд. Причём боссы меняются, толковых карт и усилений становится всё больше, появляются новые герои с уникальными особенностями. Всё это постепенно и интуитивно понятно.

Так и выходит, что массовый игрок заходит в Slay the Spire 2 и сразу получает удовольствие. Всё же сражаться весело, визуал приемлемый, оторваться от забегов не выходит, и даже за поражения чем-то награждают. А затем выясняется: игра глубже, чем кажется, и все её секреты хочется познать. И для этого не надо быть гением, достаточно просто получать удовольствие.

Один карточный рогалик, чтобы править всеми

В чём суть Slay the Spire 2? Вы выбираете героя, заходите в Шпиль и потихоньку поднимаетесь наверх к заклятому врагу. Маршрут выстраиваете сами: в одних комнатах ждут враги разной силы и со всяческим лутом, в других — торговцы, места отдыха, случайные события и сундуки с экипировкой. Задача — добраться до основного босса прокачанным и с хорошей колодой, а также с нормальным запасом HP.

Ещё больше веселья в героях, которые каждое прохождение делают уникальным. Латоносец — классический воин со сбалансированными атакой/обороной и бонусом к здоровью после каждого боя. Зато Призывающая — некромант, которого охраняет скелет по имени Костя. Этот миньон атакует, защищает от урона и воскресает после гибели. Если соберёте удачный билд, можете и не размахивать косой. Усиленный Костя сам нанесёт сумасшедший урон и не даст в обиду. Учтите, что есть и другие билды: например, через механику Рока, когда Призывающая не дерётся, а накладывает проклятия. Когда шкала Рока заполнится, противник сгинет в конце хода.

Или возьмите Безмолвную. Эта девица напоминает классического разбойника и в начале забега всего лишь бьёт кинжалами, уходит в защиту и не особо впечатляет. Зато в конце творит такую феерию, что элитный враг умрёт в первом же раунде.

Мой любимый билд — через заточки. Это предметы, которые не отнимают очки действия и наносят скромный урон. Вот только в первом раунде ты используешь карту, которая повышает силу заточек. Потом — кастуешь заклинание, с которым заточки бьют по всем врагам. И не забудьте, что в экипировке уже есть артефакты, что дают броню за каждую разыгранную атаку.

Дальше вы просто спамите картами, которые подкидывают в руку по четыре новых заточки. Изначально это не лучший ход, но после усилений он просто космический. Швыряешь одну заточку за другой, следишь за истекающим кровью врагом и радуешься растущей броне на Безмолвной. Красота ведь! Естественно, у героини и других билдов хватает — через отравления или бесконечный добор колоды.

Свои занятные билды найдутся у каждого героя. Дефект чаще сражается не картами, а сферами над головой — они наносят урон, обеспечивают защиту и дают прочие бонусы. Регент за счёт механики поклонения получает особый ресурс, который расходуется на атаки и при этом не тратит очки действий. Во всём этом дико интересно копаться. А параллельно открывать новые карты, билды, артефакты, осколки сюжета и фантазировать: с помощью обновок в следующем ходу я здорово зажгу.

Slay the Spire 2 сделала удивительную вещь: привлекла в жанр огромную аудиторию, заманила её простотой и при этом не растеряла особенности жанра вроде замороченного билдостроения, сотен уникальных карт и креативных врагов. Так угодила и новичкам, и бывалым игрокам.

Есть минус: это ещё очень ранний доступ

Помните билд Безмолвной с заточками, расписанный выше? Нюанс в том, что ровно то же веселье можно проворачивать и в первой Slay the Spire. Билды Латоносца и Дефекта тоже не особо поменялись с прошлой части. В продолжении добавили двух новых персонажей, однако забеги за остальных ребят остались прежними.

При этом новинка чуть лучше выглядит, но всухую проигрывает по количеству контента. Сейчас Slay the Spire 2 — это путь по головам трёх ключевых боссов и последующая смерть от архиврага, бой с которым припасён для будущего акта. Да, вы пройдёте дорогу за разных героев и с особыми билдами, модификаторами и дополнительными возможностями. Но вот две проблемы: по сравнению с оригиналом, в продолжении всего мало. Причём первую Slay the Spire вы купите на распродаже за 299 рублей, вторую — за 1099.

Другая беда в том, что оригинал породил новый жанр, а сейчас разработчики всего лишь докрутили старые идеи. Игра хорошо работает, адекватно выглядит и даже предлагает кооператив. Вот только сам жанр давно ушёл вперёд. В Monster Train вы одновременно дерётесь на нескольких этажах. В Griftlands есть целая колода, посвящённая дипломатии, и дуэль реально завершить без драки. В Cobalt Core карты в том числе перемещают персонажа и позволяют уйти из-под удара.

Тем временем Slay the Spire 2 — всё ещё классика. Захватывающая, вылизанная, приятная, но уже без вау-эффекта. Это не проблема для игроков, которые только познакомились с жанром, однако минус для самых преданных фанатов, которые уже провели в Slay the Spire сотни часов.

Slay the Spire 2: стоит ли играть?

Mega Crit выпустила замечательный сиквел. Он достаточно простой, чтобы насладиться первым же забегом, и в меру замороченный, чтобы вникать в неочевидные механики и собирать билды мечты. Этого хватило, чтобы Slay the Spire 2 заслуженно стала первым воистину массовым рогаликом. Минус в том, что разработчики всего лишь докрутили базу и пока не удивили обилием контента.

Продолжение развлекает, но вообще не удивляет, а некоторые забеги проходятся на билдах, заученных много лет назад. При этом прошлая часть в период скидок стоит сильно дешевле, предлагает больше разнообразия и вообще уступает продолжению лишь отсутствием кооператива и визуалом чуть слабее. Так почему бы не вернуться в оригинал и не подождать, пока в сиквеле хотя бы четвёртый акт появится?

Оценка раннего доступа Slay the Spire 2 — 7,5 из 10

Понравилось

Игра одновременно простая и в меру замороченная

За новых персонажей весело играть

Механики работают почти идеально.

Не понравилось